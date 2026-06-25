Пермь покажут в новом сезоне трэвел-игры «Кто куда»: ведущие ездят по России и выполняют задания друг друга

По правилам игры, ведущие на один день отправляются в разные точки страны и знакомятся с городами с помощью специально подготовленных друг для друга заданий. Тот, кто пройдет испытание быстрее, отправляется ночевать в роскошный отель, а проигравшего ждет ночь в хостеле.

В Пермь отправилась ведущая и актриса сериала «Тайный город» Анжелика Стубайло. Она побывала на производстве роботов, а еще на набережной реки Кама и у арт-объекта «Счастье не за горами», которые ее особенно впечатлили в Перми. Анжелика Стубайло поделилась тем, что вызвало у нее самые сильные эмоции. «Впечатления прекрасные! Для меня в любом городе самое интересное — это наблюдать за местными жителями. Всегда говорю: люди — это самый большой показатель. И в Перми в этом смысле была совершенно особенная, удивительная атмосфера. Мое задание состояло в том, что нужно было выучить пермский диалект — слова, которые я не знала, ходить по городу и спрашивать у прохожих, что они означают. Знаете, что меня поразило? Ни один человек мне не отказал, никто не испугался камеры, не попросил его не трогать. Наоборот, как только я начинала спрашивать про пермский диалект, все тут же подключались. И дети, и подростки, и взрослые люди, все помогали, отвечали на вопросы. Очень добродушно, с улыбкой на лице пытались объяснить, что значит то или иное слово. Вот это, наверное, и вызвало самые сильные эмоции. Пермяки — невероятно открытые и теплые люди!», — рассказала Анжелика.

Второй сезон охватит 24 города, кроме Перми съемки проходили в Астрахани, Калининграде, Нижнем Тагиле, Кирове, Сочи, Нальчике, Грозном.

Информационный обзор редакции. 16+