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Кино и сериалы

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Летом в Перми планируют съемки нового сериала: сейчас для него ищут актеров

В Перми планируют снимать многосерийный художественный фильм. Съемки будут проходить в июле-августе 2026 года.

Freepik

Что это будет за проект, пока неизвестно. Но для него в Пермской кинокомиссии ищут актеров на эпизодические роли. Требуются мужчины и женщины старше 45 лет. Кастинг пройдет 18 и 19 июня. Потенциальным актерам требуется озвучить предложенный текст роли, будет производиться видеосъемка.

В июне в Пермском крае проходил летний локейшн-тур для представителей кинокомпаний. По данным «Нового компаньона», в этом году в регион заходят четыре федеральных кинопроекта.

Информационный обзор редакции.

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