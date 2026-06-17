Летом в Перми планируют съемки нового сериала: сейчас для него ищут актеров

Что это будет за проект, пока неизвестно. Но для него в Пермской кинокомиссии ищут актеров на эпизодические роли. Требуются мужчины и женщины старше 45 лет. Кастинг пройдет 18 и 19 июня. Потенциальным актерам требуется озвучить предложенный текст роли, будет производиться видеосъемка.

В июне в Пермском крае проходил летний локейшн-тур для представителей кинокомпаний. По данным «Нового компаньона», в этом году в регион заходят четыре федеральных кинопроекта.

Информационный обзор редакции.