Съемки сериала «Русский модный код» проходят в Пермском крае: его героями стали дизайнеры Игорь Горячев и Анастасия Никитина

Создатели сериала рассказали, что искали не просто дизайнеров красивой одежды, а тех, кто формирует новую оптику восприятия реальности. Один из таких героев — Игорь Горячев, он не модельер в классическом смысле этого слова, а «упаковщик смыслов», который работает с архетипами сознания: исследует философию Ницше, переосмысливает поп-культуру и создает «мета-мерч». «Я пытаюсь найти самоидентичный образ русского бренда одежды, который достигнет влияния мирового масштаба. И Пермь — идеальное место для этого эксперимента, потому что здесь нет московской суеты, но есть огромная энергия и желание меняться», — комментирует свое участие в проекте Игорь Горячев.

Одна из серий будет посвящена Анастасии Никитиной, чей путь от учебы в Милане до создания бренда в России стал воплощением истинного «Русского модного кода». Авторы проекта говорят, что выпускница престижного миланского Института Моды Марангони, несмотря на блестящие перспективы в Европе, вернулась в родной город, где открыла свой бренд одежды ANASTE. «В каждом шве моих коллекций живет связь с моей семьей, моя история и мой Русский модный код. Мы не просто создаем одежду, мы храним и переосмысливаем то, что делает нас уникальными», — рассказывает Анастасия Никитина.

Проект «Русский модный код» посвящен поиску идентичности современной российской моды и исследованию культурного кода страны через призму локальных производств. Его героями стали также дизайнеры из Екатеринбурга, Иваново, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга: Александра Гапанович, Игорь Гуляев, Варвара Зенина, Стас Лопаткин, Сергей Сысоев, Янис Чамалиди. Премьера документального сериала запланирована на декабрь 2026 года.

Информационный обзор редакции.