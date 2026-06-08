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Кино и сериалы

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Почти 500 заявок прислали на фестиваль «Флаэртиана» в этом году

На Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в 2026 году пришло почти 500 заявок. Они представляют 60 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Фестиваль «Флаэртиана»/ВКонтакте

Как рассказали организаторы, прием заявок на международный и национальный конкурсы «Флаэртианы» завершен. Заявки на студенческий конкурс ждут до 25 июня. В числе главных требований — фильм должен быть закончен не ранее 1 января 2025 года, а еще работа должна развивать эстетические принципы Роберта Флаэрти, которые он заложил в картине «Нанук с Севера» — длительное наблюдение, привычная камера и отсутствие дикторского текста.

После 1 июля станет известен окончательный список фильмов конкурсных программ. Сам фестиваль «Флаэртиана» в 2026 году будет проходить с 25 сентября по 1 октября 2026 года.

Информационный обзор редакции. 18+

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