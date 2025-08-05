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Влад Прохоров сыграет в новой комедии от создателей «Вампиров средней полосы» и «Кухни»

Пермский актер и музыкант Влад Прохоров сыграет одну из главных ролей в новом проекте — комедийном сериале «Гудовы» (16+). Кинокомпания Russian Code объявила о старте съемок.

Russian Code
Russian Code
Russian Code
Russian Code

У дружной семьи Гудовых, живущих в подмосковном поселке, все хорошо: дом, своя ферма и дочь на выданье (Мария Золотухина). Но брат главы семейства Сергея (Алексей Розин) позорит честное имя Гудовых. Бизнес у Семена (Павел Майков) сомнительный: он занимается кладбищем, сауной и микрозаймами. Влад Прохоров сыграет сироту, неожиданно появившегося в жизни дружной семьи Гудовых. «Мой герой Матвей мне очень близок. Когда меня спрашивали в интервью, кого я хочу сыграть, я всегда отвечал — сироту. Отчасти это перекликается с моей жизнью — я рано потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой. Не знаю, так совпало, либо вселенная меня услышала, что я получил такую роль. Поэтому мой герой мне очень откликается, и я постараюсь сделать все для того, чтобы реализовать персонажа в полном его объеме и интересным для зрителя», — рассказал Влад Прохоров.

В сериале также играют Аскар Нигамедзянов, Кристина Корбут, Владислав Воробей. Режиссерами «Гудовых» выступают Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «Последний богатырь», «Кухня») и Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые»), сценарий писали Максим Паршин, Вячеслав Торкунов, Дмитрий Будашкаев.

Ранее мы рассказывали о старте съемок сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман.

Информационный обзор редакции.

Люди:
Влад Прохоров

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