В прокат выходит фильм про героев анекдотов: главную роль в нем сыграл Антон Богданов

В широкий прокат 24 июля планируют выпустить фильм «Герои анекдотов» (16+). Одну из главных ролей в комедии сыграл пермский режиссер, продюсер и актер Антон Богданов.
По сюжету Петя (Антон Богданов), обожающий анекдоты, переезжает в Москву и сталкивается с насмешками над любимым жанром. Даже соседка Аня (Мария Горбань) не понимает его. Случайно оставленный ей магический амулет оживляет известных героев из любимого сборника: Василия Иваныча (Алексей Маклаков), Тещу (Ольга Тумайкина), Нового русского (Федор Лавров), Чукчу (Роман Хан), Вовочку (Дмитрий Орлов).
Съемки «Героев анекдотов» начались в сентябре 2024 года. Режиссером выступил Андрей Никифоров («Олень», «Контакт», «Восьмидесятые»), а одним из продюсеров стал Сарик Андреасян.
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Информационный обзор редакции. 16+
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