В прокат выходит фильм про героев анекдотов: главную роль в нем сыграл Антон Богданов

Съемки «Героев анекдотов» начались в сентябре 2024 года. Режиссером выступил Андрей Никифоров («Олень», «Контакт», «Восьмидесятые»), а одним из продюсеров стал Сарик Андреасян.

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