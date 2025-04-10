«Триумф» запускает проект видеоинтервью: героями будут интересные люди, связанные с миром музыки, театра и кино

Теперь проект называется «Триумфальное интервью». Его ведущей стала культурный обозреватель, автор телеграм-канала «Культурная П.» Инга Путина. Как рассказали в пресс-службе «Триумфа», уже сняты пилотные выпуски.

Первым гостем «Триумфального интервью» станет режиссер, креативный продюсер и сценарист Полина Кондратьева. Ее дебютный полнометражный фильм «Чистый лист» стал лучшим на фестивале «Короче» в 2024 году.

Недавно мы рассказывали о том, что постановка «Похождения повесы» получила награду престижной оперной премии Casta Diva.

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