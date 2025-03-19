Известны даты проведения фестиваля «Медвежонок» в этом году

В этом году «Медвежонок» станет международным фестивалем. Как уточнили в пресс-службе министерства культуры Пермского края, новый статус не только расширит географию участников, но и отразится на конкурсной программе и составе номинаций.

«Неизменным останется одно – оценивать фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь будут как представители профессионального жюри, так и дети. В детское жюри войдут талантливые и активные участники из разных регионов России, прошедшие конкурсный отбор, в профессиональное — известные кинематографисты и актеры. Президентом фестиваля выступает Гавриил Гордеев, программным директором – известный российский кинокритик Егор Москвитин, генеральным продюсером – Алёна Семерикова», — рассказали в Пермской кинокомиссии.

Информационный обзор редакции. 0+