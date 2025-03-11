«Добрянский Лос-Анджелес» и отсылка к Виму Виндерсону: молодые документалисты презентуют свои работы

23 марта в культурном пространстве «Часовой завод» пройдет премьера учебных фильмов начинающих документалистов, которые проходили обучение в кинолаборатории «Док-Резиденция» в течение года. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, покажут пять фильмов — историй о жителях Пермского края.
Режиссер Ксения Мыльникова показала свои наблюдения за водителем пермского трамвая, пенсионеркой Алевтиной. Фильм «Идеальные дни Алевтины» (12+) получился отсылкой к хиту Вима Вендерса. Фильм «Мама» (18+) Елизаветы Бобылевой о жизни матери, муж которой участвует в специальной военной операции, еще до премьеры получила поддержку всероссийского питчинга фестиваля документального кино «Послание к человеку».
Фильм Даши Лысаковой «Любовь с первого свайпа» (18+) — это история о мастере по ремонту техники, который пытается найти девушку до Нового года. Автор «Мамы впервые» (16+) Надежда Тимолянова показала сложности молодых матерей в первые годы рождения ребенка. Картина «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) Марии Обориной посвящена феномену добрянской рок-музыки — она мало известна местным, но оказалась востребованной за пределами края.
Участников кинолаборатории «Док-Резиденция» обучали полному циклу создания документального фильма. В разработку сценария погружал российский драматург, киновед Всеволод Коршунов, мастера Филипп Громов и Ольга Бадина учили редкому навыку режиссуры монтажа. Своим опытом с начинающими делились российские документалисты Анна Артемьева и Артур Соколов, победители международных кинофестивалей.
«Мы гордимся тем, что Пермь — пионер российского дока, и рассказываем другим регионам об уникальном пермском документальном опыте. Благодаря комплексному подходу к развитию среды — фестивали, социальные кинозалы, образовательные проекты, кинопроизводство — здесь сформировалась сильная школа молодых кинематографистов, которые умеют снимать настоящее документальное кино», — отметила генеральный директор Фонда поддержки регионального кино Элла Тухарели.
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