«Добрянский Лос-Анджелес» и отсылка к Виму Виндерсону: молодые документалисты презентуют свои работы

Режиссер Ксения Мыльникова показала свои наблюдения за водителем пермского трамвая, пенсионеркой Алевтиной. Фильм «Идеальные дни Алевтины» (12+) получился отсылкой к хиту Вима Вендерса. Фильм «Мама» (18+) Елизаветы Бобылевой о жизни матери, муж которой участвует в специальной военной операции, еще до премьеры получила поддержку всероссийского питчинга фестиваля документального кино «Послание к человеку».

Фильм Даши Лысаковой «Любовь с первого свайпа» (18+) — это история о мастере по ремонту техники, который пытается найти девушку до Нового года. Автор «Мамы впервые» (16+) Надежда Тимолянова показала сложности молодых матерей в первые годы рождения ребенка. Картина «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) Марии Обориной посвящена феномену добрянской рок-музыки — она мало известна местным, но оказалась востребованной за пределами края.