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Кино и сериалы

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«Добрянский Лос-Анджелес» и отсылка к Виму Виндерсону: молодые документалисты презентуют свои работы

23 марта в культурном пространстве «Часовой завод» пройдет премьера учебных фильмов начинающих документалистов, которые проходили обучение в кинолаборатории «Док-Резиденция» в течение года. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, покажут пять фильмов — историй о жителях Пермского края.

«Идеальные дни Алевтины»
Кадр из фильма «Идеальные дни Алевтины»

«Идеальные дни Алевтины»

«Мама»
Кадр из фильма «Мама»

«Мама»

Режиссер Ксения Мыльникова показала свои наблюдения за водителем пермского трамвая, пенсионеркой Алевтиной. Фильм «Идеальные дни Алевтины» (12+) получился отсылкой к хиту Вима Вендерса. Фильм «Мама» (18+) Елизаветы Бобылевой о жизни матери, муж которой участвует в специальной военной операции, еще до премьеры получила поддержку всероссийского питчинга фестиваля документального кино «Послание к человеку».

Фильм Даши Лысаковой «Любовь с первого свайпа» (18+) — это история о мастере по ремонту техники, который пытается найти девушку до Нового года. Автор «Мамы впервые» (16+) Надежда Тимолянова показала сложности молодых матерей в первые годы рождения ребенка. Картина «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) Марии Обориной посвящена феномену добрянской рок-музыки — она мало известна местным, но оказалась востребованной за пределами края.

«Любовь с первого свайпа»
Кадр из фильма «Любовь с первого свайпа»

«Любовь с первого свайпа»

«Мама впервые»
Кадр из фильма «Мама впервые»

«Мама впервые»

«Добрянский Лос-Анджелес»
Кадр из фильма «Добрянский Лос-Анджелес»

«Добрянский Лос-Анджелес»

Участников кинолаборатории «Док-Резиденция» обучали полному циклу создания документального фильма. В разработку сценария погружал российский драматург, киновед Всеволод Коршунов, мастера Филипп Громов и Ольга Бадина учили редкому навыку режиссуры монтажа. Своим опытом с начинающими делились российские документалисты Анна Артемьева и Артур Соколов, победители международных кинофестивалей.

«Мы гордимся тем, что Пермь — пионер российского дока, и рассказываем другим регионам об уникальном пермском документальном опыте. Благодаря комплексному подходу к развитию среды — фестивали, социальные кинозалы, образовательные проекты, кинопроизводство — здесь сформировалась сильная школа молодых кинематографистов, которые умеют снимать настоящее документальное кино», — отметила генеральный директор Фонда поддержки регионального кино Элла Тухарели.

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