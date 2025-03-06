В «Кристалле» пройдет спецпоказ фильма, получившего специальное упоминание жюри «Флаэртианы»

В 2014 году этот фильм получил специальное упоминание жюри Национального конкурса «Флаэртианы» за «сочувственное проникновение в социальную тематику». Кино повествует о жизни в умирающей деревне, где нет магазинов и транспорта, а единственная связь с внешним миром для стариков — социальные работники. Они приносят продукты, воду и дрова, чтобы успеть обойти всех своих подопечных, получают особенные транспортные средства: летом — велосипед, зимой — корыто с лыжами.

В этот же день в «Кристалл-центре» покажут другое кино с социальным уклоном — это драма Никиты Михалкова «Родня» (12+) 1981 года. Нина Мордюкова сыграла главную героиню — Марию Коновалову, приехавшую из деревни в город, чтобы навестить родную дочь. Картина показывает сложности взаимоотношений между поколениями.

Информационный обзор редакции.