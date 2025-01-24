18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В синематеке пройдет показ фильма, посвященного снятию блокады с Ленинграда

В Пермской синематеке 27 января устроят специальный показ документального фильма «Город-герой Ленинград» (12+). Его приурочат ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кадр из фильма «Город-герой Ленинград»

Героическая оборона Ленинграда длилась 872 дня. Она закончилась 27 января 1944 года и стала из самых значимых страниц в истории Великой Отечественной войны.

В фильме покажут уникальные архивные кадры, кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, которые помогут глубже понять и прочувствовать историю блокады Ленинграда. Как рассказали в Пермской синематеке, зритель сможет эмоционально погрузиться в представленную экспозицию и рассказанные истории, как это было на самой выставке, посвященной 80-летию снятия блокады.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: