В синематеке пройдет показ фильма, посвященного снятию блокады с Ленинграда

В Пермской синематеке 27 января устроят специальный показ документального фильма «Город-герой Ленинград» (12+). Его приурочат ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Героическая оборона Ленинграда длилась 872 дня. Она закончилась 27 января 1944 года и стала из самых значимых страниц в истории Великой Отечественной войны.
В фильме покажут уникальные архивные кадры, кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, которые помогут глубже понять и прочувствовать историю блокады Ленинграда. Как рассказали в Пермской синематеке, зритель сможет эмоционально погрузиться в представленную экспозицию и рассказанные истории, как это было на самой выставке, посвященной 80-летию снятия блокады.
Информационный обзор редакции.
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