В синематеке пройдет показ фильма, посвященного снятию блокады с Ленинграда

Героическая оборона Ленинграда длилась 872 дня. Она закончилась 27 января 1944 года и стала из самых значимых страниц в истории Великой Отечественной войны.

В фильме покажут уникальные архивные кадры, кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, которые помогут глубже понять и прочувствовать историю блокады Ленинграда. Как рассказали в Пермской синематеке, зритель сможет эмоционально погрузиться в представленную экспозицию и рассказанные истории, как это было на самой выставке, посвященной 80-летию снятия блокады.

Информационный обзор редакции.