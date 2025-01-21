В память о Дэвиде Линче в Пермской синематеке покажут документальный фильм

Как рассказали в синематеке, это не типичный документальный фильм с интервью и хронологией событий. Зритель получит возможность просто побыть с Дэвидом Линчем: послушать его истории, понаблюдать за творческим процессом, увидеть моменты вдохновения и фрустарции. Дополнят картину жужжащий свет, мерцание и странные звуки — характерная эстетика культового режиссера.

В фильме можно будет увидеть его за работой в звуковой студии, в процессе съемок, во время фотографирования заброшенных фабрик, рассказывающем о медитации и жизни в Филадельфии и Айдахо. У создателей картины не было цели объяснить работы Дэвида Линча. Вместо этого они показывают мир режиссера: как рождаются его идеи и как он воплощает их жизнь.

Недавно мы рассказывали, что перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix.

Информационный обзор редакции.