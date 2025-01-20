Названа дата выхода нового сериала, в котором снялся Алексей Базанов из «Реальных пацанов»

Премьера нового сериала запланирована на 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION. В центре сюжета «Дорогого родственника» — семья Громовых, состоящая в основном из женщин, которая решает разъехаться. И когда покупатели найдены и аванс за жилье уже потрачен, выясняется, что в квартире прописан алкоголик Дима (Тимофей Трибунцев), ушедший из семьи несколько лет назад. И расставаться с жилплощадью он не намерен. Уставшие от его выходок женщины решают расправиться с Димой.

Алексей Базанов играет Валеру из Сургута, нового ухажера одной из представительниц семьи Громовых, Ирины (Анна Михалкова). С виду он обычный провинциальный бизнесмен, но Валера совсем не прост, как кажется.

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Информационный обзор редакции.