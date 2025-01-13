Названы дни новогодних каникул, ставшие самыми популярными для похода в кино

Статистика показывает, что в 2025 году пермяки стали реже ходить в кинотеатры в новогодние каникулы, но тратить в них больше. С 1 по 7 января кинотеатры в Пермском крае собрали почти 85,5 млн рублей, и это больше на 11,5%, чем за тот же период 2024 года. Количество посетителей в новогодние каникулы снизилось: в 2025 году в кинотеатрах побывало 181,8 тыс. человек в то время, как годом раньше — 199 тыс. человек.

Что касается фильмов, которые чаще всего смотрели в кинотеатрах в новогодние каникулы, то в топ-3 вошли «Волшебник Изумрудного города» (6+), «Финист. Первый богатырь» (6+) и «Ёлки 11» (6+).

Недавно мы рассказывали о том, что выход фильма «Шрек-5» перенесли на более поздний срок.

Информационный обзор редакции.