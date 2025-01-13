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Названы дни новогодних каникул, ставшие самыми популярными для похода в кино

Известно, какие дни новогодних каникул стали особенно популярными для похода в кино в 2025 году у жителей Пермского края. Это 2 и 3 января. Такие же даты были и в 2024 году, но тогда количество посетителей оказалось больше, примерно на 1-2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы за 2025 год.

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Статистика показывает, что в 2025 году пермяки стали реже ходить в кинотеатры в новогодние каникулы, но тратить в них больше. С 1 по 7 января кинотеатры в Пермском крае собрали почти 85,5 млн рублей, и это больше на 11,5%, чем за тот же период 2024 года. Количество посетителей в новогодние каникулы снизилось: в 2025 году в кинотеатрах побывало 181,8 тыс. человек в то время, как годом раньше — 199 тыс. человек.

Что касается фильмов, которые чаще всего смотрели в кинотеатрах в новогодние каникулы, то в топ-3 вошли «Волшебник Изумрудного города» (6+), «Финист. Первый богатырь» (6+) и «Ёлки 11» (6+).

Недавно мы рассказывали о том, что выход фильма «Шрек-5» перенесли на более поздний срок.

Информационный обзор редакции.

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