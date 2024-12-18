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Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего смотрели в 2024 году

Жители Пермского края чаще смотрели драмы и комедии в 2024 году. Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС рассказали, какие фильмы и сериалы были популярны у пермяков.

Онлайн-кинотеатр KION

В топе просмотров — обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Самыми популярными проектами 2024 года среди пользователей Пермского края стали:

  • «Жизнь по вызову» (Россия, 18+)
  • Сериал «Первый номер» (Россия, 18+)
  • «Водитель-олигарх» (Россия, 12+)
  • «Дайте шоу» (Россия, 18+)
  • «Любовь зла» (Россия, 18+)

Также за год вырос интерес к документальным фильмам. В числе самых просматриваемых на платформе оказались — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи», «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» и фильм «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.

Недавно мы рассказывали о лучших фильмах и сериалах 2024 года по версии авторов Telegram-каналов о кино.

Информационный обзор редакции.

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