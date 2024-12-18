Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего смотрели в 2024 году

Жители Пермского края чаще смотрели драмы и комедии в 2024 году. Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС рассказали, какие фильмы и сериалы были популярны у пермяков.
В топе просмотров — обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Самыми популярными проектами 2024 года среди пользователей Пермского края стали:
- «Жизнь по вызову» (Россия, 18+)
- Сериал «Первый номер» (Россия, 18+)
- «Водитель-олигарх» (Россия, 12+)
- «Дайте шоу» (Россия, 18+)
- «Любовь зла» (Россия, 18+)
Также за год вырос интерес к документальным фильмам. В числе самых просматриваемых на платформе оказались — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи», «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» и фильм «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.
Недавно мы рассказывали о лучших фильмах и сериалах 2024 года по версии авторов Telegram-каналов о кино.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)