По сказкам народов Пермского края появится цикл «пряничных» мультфильмов

Как рассказали в Агентстве новых технологий, это будет серия мультфильмов по сказкам народов Перми и Пермского края. В основе первого — сюжет «Зайца и лисицы», взятого из сборника Дмитрия Зеленина «Великорусские сказки Пермской губернии». В титрах планируют показывать процесс появления вязовского пряника.

Недавно мы рассказывали о главном претенденте на анимационным «Оскар» — мультфильме «Дикий робот».

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