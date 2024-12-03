По сказкам народов Пермского края появится цикл «пряничных» мультфильмов

В Перми делают мультфильм, который практически весь состоит из вязовских пряников. Ее готовит студия «Анимашка» в рамках цикла «Сказки деда Опони».
Как рассказали в Агентстве новых технологий, это будет серия мультфильмов по сказкам народов Перми и Пермского края. В основе первого — сюжет «Зайца и лисицы», взятого из сборника Дмитрия Зеленина «Великорусские сказки Пермской губернии». В титрах планируют показывать процесс появления вязовского пряника.
Недавно мы рассказывали о главном претенденте на анимационным «Оскар» — мультфильме «Дикий робот».
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