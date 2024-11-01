Фильм Павла Печенкина «Братья и сестры» откроет цикл на телеканале «Культура»

В Пермской синематеке 4 ноября пройдет премьера документального фильма «Братья и сестры» (6+) для телеканала «Культура». Картина открывает цикл, посвященный простым российским семьям из Сибири, с Урала и Кавказа.

«Братья и сестры» сняли сценарист Валерий Тимощенко и режиссер Павел Печенкин. Автор сериала Валерий Тимощенко выбрал героев для первого фильма из Пермского края — это семья Вылегжаниных живет из Усть-Гаревой. В ней четверо детей, двое из них приемные. Мать Ирину местные жители попросили стать директором школы, которой грозило закрытие из-за сокращения количества детей.

«Старинное село, корнями уходящее в глубину веков. Недавно в здании строгановской постройки открылся социальный кинозал. Местные ребята снимают мультфильмы и документальное кино», — рассказали в пресс-службе министерства культуры. Фильм «Братья и сестры» представит режиссер Павел Печенкин, после показа картину можно будет обсудить со съемочной группой и героиней Ириной.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.