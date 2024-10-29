18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильм «Мама» выиграл на питчинге фестиваля «Послания к человеку»

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Молодые пермские кинематографисты — режиссер Елизавета Бобылева и продюсер Ринат Гафаров — получили финансирование на питчинге международного фестиваля «Послания к человеку». Он проходил в Санкт-Петербурге.

Их документальный фильм «Мама» (16+) занял первое место в номинации студенческое и дебютное кино. Картина расскажет личную историю семьи режиссера: Светлана осталась одна с долгами и пятилетней дочкой после того, как ее муж подписал контракт и уехал. Женщина переживает за его безопасность и боится грядущих перемен.

«Я знала, что мы выступили неплохо, но никак не ожидала, что займем первое место. Уже после объявления результатов я узнала, что, выбирая между нашим и другим проектом, жюри подкупила четкость в изложении событий и концовки фильма. Для меня победа на питчинге — это не столько деньги, сколько признание идеи фильма. Это подтверждение от экспертов, что мы идем правильным путем», — рассказала Ксения Бобылева.

Как рассказали в министерстве культуры, команда проекта «Мама» — участники Док-резиденции, кинолаборатории для начинающих документалистов. Ее проводят с марта 2024 года. В декабре пройдет монтажная мастерская, а в марте 2025 года — финальная презентация проектов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: