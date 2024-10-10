Центр кинопроизводства откроют не на заводе Шпагина

Продолжаются работы по созданию центра кинопроизводства в Пермском крае. Его намерены открыть к 2030 году.

Напомним, проект «Пермский кинопарк» должен включать кинопавильон, полный комплект съемочного оборудования для создания фильмов «под ключ».

Только от места на территории завода Шпагина решили отказаться. Как сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на Алену Семерикову-Волкову, сейчас для кинопарка ищут новое место. Также представители «Центра развития кинопроизводства», которым и поручено создание кинопарка, определяют необходимые объемы финансирования.