В конце сентября выйдет сериал «Дино»: в нем бандитов сыграли сразу два актера из Пермского края

Названа дата премьеры нового сериала, в котором снялись сразу два актера из Пермского края. Это криминальная комедия «Дино» (16+), она выйдет 30 сентября.

Как рассказали в пресс-службе канала ТНТ, в центре сюжета — бандит Дино, который в 90-х выбивал долги, а потом стал отшельником в глухой провинции. В силу обстоятельств ему придется вернуться в большой город и к своему старому делу. Только теперь ему самому нужно будет рассчитываться с долгами и пытаться вернуть любовь всей жизни.

Актер Артур Бесчастный («Вызов», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Убить Риту») из поселка Майский исполнил роль друга Дино, Буку, а уроженец Кунгура Сергей Легостаев («Герой 115», «На Луне», «Апостол») сыграл персонажа по имени Бас. В самого Дино перевоплотился Андрей Розин. В касте также: Любовь Толкалина, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков.

Скоро пройдет премьера еще одного сериала, связанного с Пермским краем: это «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым.

Информационный обзор редакции.