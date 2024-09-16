На «Флаэртиане» покажут фильм про автора хита «Любимка»

На фестивале документального кино «Флаэртиана» (18+) покажут фильм про певца и танцора Данила Niletto. Ленту под названием «Нелюбимка» снял уральский режиссер Станислав Сорокин на базе Свердловской киностудии.

Докфильм рассказывает о том, что произошло с певцом и его командой после оглушительного успеха хита «Любимка». Когда творчество начало превращаться в рутину, группа отправляется в путешествие в родную Свердловскую область за вдохновением. Попутно ребята выступают с небольшими концертами в местах, связанных с их юностью.

«Фильм "Нелюбимка" покажет, откуда идут корни певца Niletto и его команды. Я сам вырос на Урале, поэтому мне было особенно отрадно вместе с парнями отправиться на их малую родину в Екатеринбург и Свердловскую область, увидеть, в какой атмосфере сформировались артисты, и с какими людьми они общались. Мне было важно рассказать историю поиска вдохновения, который сопровождают страх одиночества и травмы прошлого. Судьба Niletto красочно показывает, что не надо бояться своих желаний, нужно реализовывать мечты и твердо верить в это, даже если ради задуманного придется сделать пару шагов назад», — рассказывал ранее о фильме режиссер Станислав Сорокин.

Кстати! Недавно в сети появился отрывок из сериала «Урок» с Даниилом Воробьевым и Юрой Борисовым: его снимали в Перми.

Информационный обзор редакции.