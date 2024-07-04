Фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА» объявил шорт-лист. В него вошли 60 фильмов-полуфиналистов из 16 стран мира. Всего в 2024 году на конкурс прислали более 700 работ.

Отбор «ЛАМПЫ» проходил в течение трех месяцев. Номинаций десять, например, «Документальный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Дорога к дому». Как рассказывают в пресс-службе министерства культуры Пермского края, среди режиссеров есть известные и начинающие кинематографисты, их объединяет «ламповая» стилистика: вскрывая проблему, показать возможные пути ее решения и зажечь свет в конце тоннеля.

В номинации «Документальный короткометражный фильм» вошли истории про бегуна на сверхмарафонские дистанции и про первый в мире бренд, созданный незрячим парфюмером, а также горячие дискуссии на тему съемок «Титаника» без российских специалистов и актуальности для женщин банка грудного молока. В игровых короткометражках вдохновляющий сюжет и известные актеры, среди них: Ольга Лерман, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Марьяна Спивак, Дмитрий Лысенков, Кирилл Кяро.

Фильмы, попавшие в шорт-лист, покажут на кинофестивале «ЛАМПА» с 3 по 5 октября. Победителей будут награждать 5 октября.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+