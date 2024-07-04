Фильм «Сердце Пармы», снимавшийся в Пермском крае, получил две «Ники»

1 июля в Москве прошла церемония награждения XXXVII кинематографической премии «Ника» за 2022 и 2023 годы. Актер «Сердца Пармы» (16+), снимавшегося в Пермском крае в 2019-2022 годах, получил статуэтку. Одноименную книгу, которая легла в основу фильма, написал пермский писатель Алексей Иванов.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Сергей Пускепалис. Он сыграл воеводу Полюда в «Сердце Пармы». Актер скончался осенью 2022 года, поэтому «Нику» ему присудили посмертно. Как сообщают «Известия», весь зал на премии встал в память о Сергее, а аплодисменты длились несколько минут. «Сердце Пармы» отметили еще одной статуэткой, ее получили художники-постановщики фильма — Павел Новиков и Владимир Трапезников.

Лучшими художниками по костюмам стали Надежда Васильева и Ольга Михайлова, которые работали над фильмом «По щучьему велению» (6+). Его, кстати, снимали в Пермском крае в 2022 году. Спецприз за лучший сериал получил «Слово пацана» (18+). В нем сыграл актер из Лысьвы, Ярослав Могильников.

Информационный обзор редакции.