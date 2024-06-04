Эпизоды фильма про семью Романовых будут снимать в Перми летом

В Перми будут снимать эпизоды фильма «Романовы: преданность и предательство» по книге Сергея Козлова. Картина рассказывает о семье последнего российского императора Николая II.

Пермские съемки запланированы на июль – август, сообщает «КП-Пермь». В частности, они пройдут на Сибирской, около Королёвских номеров. Там провел последние дни жизни брат Николая II. Судьбу Михаила Романова и его супруги Натальи Барсовой, по словам режиссера Олега Урушева, также осветят в фильме. В планах снимать у здания оперного театра и во дворе сельскохозяйственного института. От съемок в Екатеринбурге кинематографисты решили отказаться. Его локации также будут снимать в Перми.

Сейчас в Перми проходит кастинг пермских актеров на роли второго плана. Местных жителей будут приглашать для участия в массовке.

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