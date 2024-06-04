18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Эпизоды фильма про семью Романовых будут снимать в Перми летом

Visit Tyumen

В Перми будут снимать эпизоды фильма «Романовы: преданность и предательство» по книге Сергея Козлова. Картина рассказывает о семье последнего российского императора Николая II.

Пермские съемки запланированы на июль – август, сообщает «КП-Пермь». В частности, они пройдут на Сибирской, около Королёвских номеров. Там провел последние дни жизни брат Николая II. Судьбу Михаила Романова и его супруги Натальи Барсовой, по словам режиссера Олега Урушева, также осветят в фильме. В планах снимать у здания оперного театра и во дворе сельскохозяйственного института. От съемок в Екатеринбурге кинематографисты решили отказаться. Его локации также будут снимать в Перми.

Сейчас в Перми проходит кастинг пермских актеров на роли второго плана. Местных жителей будут приглашать для участия в массовке.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: