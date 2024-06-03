Более 60 тысяч посетителей, 11 премьер и 16 победителей: рассказываем об итогах фестиваля «Медвежонок»

Стали известны итоги кинофестиваля «Медвежонок», который проходил в Перми с 31 мая по 2 июня. В этом году на нем представили более 20 фильмов, сериалов и мультиков, среди них было 11 премьер. Фестиваль проходил на двух площадках: в «Кристалл-центре» и на эспланаде, в фестивальном городке. Его за три дня посетили более 60 тыс. человек.

В программу городка вошли: кинопоказы в летнем кинотеатре, мастер-классы и фан-встречи, квесты, кинокастинг, выступления эстрадных звезд и яркие шоу. В рамках фестиваля прошли фан-встречи с актрисами сериала «Манюня» Екатериной Темновой, Кариной Каграманян, Кариной Мнацаканян, актером и членом жюри Медвежонка Иваном Добронравовым, юным актером Ярославом Могильниковым, актрисой Ольгой Виниченко, актерами Михаилом Сотниковым и Ананке Арейру, Владимиром Левченко, Ярославой Дегтяревой, Савелием Кудряшовым и Федором Рощиным.