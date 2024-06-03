Более 60 тысяч посетителей, 11 премьер и 16 победителей: рассказываем об итогах фестиваля «Медвежонок»

Стали известны итоги кинофестиваля «Медвежонок», который проходил в Перми с 31 мая по 2 июня. В этом году на нем представили более 20 фильмов, сериалов и мультиков, среди них было 11 премьер. Фестиваль проходил на двух площадках: в «Кристалл-центре» и на эспланаде, в фестивальном городке. Его за три дня посетили более 60 тыс. человек.
В программу городка вошли: кинопоказы в летнем кинотеатре, мастер-классы и фан-встречи, квесты, кинокастинг, выступления эстрадных звезд и яркие шоу. В рамках фестиваля прошли фан-встречи с актрисами сериала «Манюня» Екатериной Темновой, Кариной Каграманян, Кариной Мнацаканян, актером и членом жюри Медвежонка Иваном Добронравовым, юным актером Ярославом Могильниковым, актрисой Ольгой Виниченко, актерами Михаилом Сотниковым и Ананке Арейру, Владимиром Левченко, Ярославой Дегтяревой, Савелием Кудряшовым и Федором Рощиным.
В молодежном пространстве «Кристалл-центр» проходили конкурсные показы. Открыл фестиваль проект онлайн-кинотеатра Okko – «Юг». Победителей выбирали члены детского жюри – восемь ребят от 8 до 16 лет, а помогало им профессиональное жюри, состоящее из выдающихся деятелей российского кино.
Победитель Программы «Мульт-сериалы»:
- Мульт-сериал «Белые сны» (студия «Паровоз») — Номинация «Лучший анимационный сериал» и «Выбор зрителей»
Победители Программы «Почти взрослые»:
- Номинация «Лучший режиссер» — Иван Соснин, к/ф «Пришелец»
- Номинация «Лучший сценарий» — Роман Кантор, Сергей Козин, к/ф «Ненормальный»
- Номинация «Лучший фильм» — к/ф «Обе две» (режиссер Владимир Котт)
- Лучший герой фильма — Глаша из к/ф «Обе две» (Таисия Калинина)
Победители Программы «Сериалы»:
- Номинация «Лучший режиссер» — Таисия Игуменцева, сериал «Ненормальная»
- Номинация «Лучший сериал» — сериал «Плакса» (режиссер Андрей Силкин)
- Номинация «Лучший герой» — Дедушка Денис в молодости (актер Роман Панков), сериал «Денискины рассказы»
Победители Программы «Большой мультфильм»:
- Номинация «Лучший режиссер» — Сергей Киатров, мультфильм «Альмандар»
- Номинация «Лучший сценарий» – Александр Боярский и Александра Шоха, «Три богатыря и Пуп земли» (студия «Мельница» и кинокомпания «СТВ»)
- Номинация «Лучший мультфильм» — «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (студия «Паровоз»)
- Номинация «Лучший художник» — Елена Севостьянова, «Сказочный патруль. Шоу продолжается»
Победители Программы «Большое кино»:
- Номинация «Лучший режиссер» — «Мухадракон» (Татьяна Колганова)
- Номинация «Лучший сценарий» — жюри решили вручить приз Алиму Бесчокову, сценаристу сериала «Юг», который открывал фестиваль, но не был в конкурсной программе
- Номинация «Лучший фильм» – к/ф «Мой любимый чемпион» (режиссер Александр Данилов)
- Номинация «Лучший герой фильма» – Василиса Коростышевская (роль Саши в фильме «Мой любимый чемпион»)
Также в рамках кинофестиваля прошла специальная программа «Почти готово» — это презентация фрагментов из полнометражных анимационных картин и сериалов, которые на данный момент находятся в стадии постпродакшна. Сами картины выйдут в 2024-2025 годах. Среди них был представлен фильм «Пальма-2», который снимался в Пермском крае. Он основан на реальной истории про дружбу медвежонка и человека, а также мишки и собаки. Приключенческое кино расширит уже существующий мир кинофильма и добавит в него новых героев.
Также в программу «Почти готово» вошли:
- «Возвращение попугая Кеши»
- «Пираты галактики Барракуда»
- «На волне Попова»
- «Подростки в космосе»
- «Герои Арктики»
- «Музыка времени»
- «Учитель года»
Ранее мы рассказывали о том, какие фестивали будут проходить в июне в Перми и крае. Среди них — музыкальные, экологические и танцевальные.
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