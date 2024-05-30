Мини-фестиваль доккино о семейных связях пройдет в городе

В июне в Перми пройдет мини-фестиваль документального кино о семейных связях «Видимо. Вместе» (18+). О его программе рассказали в пресс-службе краевого министерства культуры.

«Это наша попытка поговорить о современной семье без манипуляций, стереотипов и клише. Взаимоотношения мужчин и женщин, взрослого и ребенка, связь поколений и будущее детей – внимательный взгляд российских документалистов показывает многообразие тем, сложные процессы и удивительные открытия. В программе самые разные фильмы: и зрительское кино, и документальный арт-хаус, и моя любимая часть – прекрасные анимационные короткометражки, построенные на реальных сюжетах из жизни авторов», – рассказывает программный директор фестиваля Алина Стабровская.

Программа откроется 7 июня фильмом «Беглецы» (16+) в пространстве «Часовой завод». Это история о мужчине, который смог отстоять право воспитывать собственных дочерей, которых забрали в приемную семью. Отец отправился за детьми в Швецию, чтобы вернуть в родной Хабаровск.

9 июня в Кристалл-центре покажут несколько картин: «И жили они долго и счастливо, или Почему динозавры вымерли» (18+) , «Мамины волосы» (0+), «Приезжай к нам в гости, мама» (0+), «Папины письма» (12+). Последняя картина повествует о метеорологе, отправленным в ГУЛАГ. Чтобы уберечь дочь от тяжести репрессий, он пишет письма и выдает себя за путешественника, отправляя гербарии, сочиняя загадки, рисуя животных и астрономические явления. После просмотра все фильмы можно будет обсудить с режиссерами, которые будут участвовать в показах.

18 июня в арт-пространстве «Другие круги» пройдет показ 17 короткометражек от школы документальной анимации (18+). В этом же месте и в этот день программу фестиваля закроет просмотр фильма «Мальчик» (18+).

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.