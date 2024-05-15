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Кино и сериалы

Пермяков всех возрастов приглашают на кастинги трех фильмов

Пресс-служба фестиваля «Медвежонок»

Пермяков приглашают принять участие кастингах для нескольких фильмов. Это историческая картина «Романовы», комедия «Аэропорт» и семейное кино «Кубок Деда Мороза».

Пермская кинокомиссия ищет разные типажи во всех возрастных группах. Отдельно приглашают на кастинги мальчиков 12-14 лет, которые хорошо катаются на коньках.

Кастинги будут проходить эксклюзивно в рамках фестиваля «Медвежонок». Они пройдут в Перми с 31 мая по 2 июня. Записать видеовизитку можно будет в лектории фестивального городка на эспланаде в дни проведения «Медвежонка» с 10:00 до 13:00.

Информационный обзор редакции. 0+

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