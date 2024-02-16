Молодые документалисты получат поддержку на съемку фильмов

В Перми ищут начинающих документалистов, которым дадут возможность бесплатно обучаться созданию кино в течение года.

Пермский союз кинематографистов 15 февраля начал прием заявок в новый проект «Док-резиденция». Он позволит молодым режиссерам, сценаристам, операторам, звукооператорам, продюсерам и монтажерам получить опыт съемки документального фильма в команде и улучшить профессиональные навыки.

Организаторы принимают проекты документальных фильмов любых жанров и видов хронометражом до 40 минут. Подать заявку на участие нужно до 15 марта. «Док-резиденция» пройдет в несколько этапов. На отборочном питчинге отберут 8 проектов, в финал выйдут только 5 лучших документальных фильмов. Их будут снимать при поддержке профессиональных кинематографистов: сценаристов и монтажеров. Премьерные показы состоятся в марте 2025 года.

Кураторами проекта стали драматург, преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссеры документального кино Артур Соколов и Анна Артемьева, режиссер монтажа Филипп Громов, режиссер, председатель Пермского Союза кинематографистов Ольга Аверкиева, директор и продюсер пермской киностудии «Новый курс» Владимир Соколов и режиссер монтажа Ольга Бадина. «На каждом этапе «Док-резиденции» участников будут сопровождать опытные кураторы. Это позволит пройти все этапы кинопроизводства: от рождения замысла до цветокоррекции финальной версии фильма. Вы научитесь снимать кино в команде, что в перспективе позволит вам работать над крупными кинопроектами», — рассказывает куратор проекта Клавдия Чупина.

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