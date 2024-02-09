Минтербез Пермского края: сериал «Слово пацана» не оказал криминального влияния на пермскую молодежь

Сериал «Слово пацана» (18+) не оказал криминального влияния на пермскую молодежь. По данным краевого министерства территориальной безопасности, сериал не спровоцировал никаких неправомерных действий со стороны молодежи. Об этом на заседании молодежного парламента рассказала и.о. начальника отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети «Интернет» минтербеза Александра Ульянова.

Напомним, вышедший в конце 2023 года сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» подвергся резкой критике за «романтизацию бандитизма».