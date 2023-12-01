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Фильм пермского режиссера вышел на зарубежных стриминговых платформах

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kinopoisk.ru

Фильм пермского режиссера Николая Гостюхина «Иллюзии» (16+) теперь доступен на мировых стриминговых платформах Netflix и Apple TV+. Также картина появилась на Google Play и Amazon Prime Video. Об этом пишет Телеграм-канал независимого театрального бюро PROCESS.

Напомним, фильм был снят на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. Одну из главных ролей сыграла актриса Коми-Пермяцкого драмтеатра Ксения Отинова, которая известна своим участием в сериале «Территория». Сценарий фильма «Иллюзии» основан на пьесе драматурга Ивана Вырыпаева.

Информационный обзор редакции. 16+

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