Фильм «Литовский язык» стал победителем кинофестиваля «Радуга Прикамья»

В Перми завершился семнадцатый фестиваль кинематографистов и видеолюбителей Пермского края «Радуга Прикамья». Жюри определило победителей в четырех номинациях: игровой, документальный, анимационный фильм и неформат. Кроме того, жюри выбрало фильмы, получившие специальные упоминания. Сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В этом году лучшим фильмом фестиваля среди всех номинаций стала игровая лента «Литовский язык» режиссера из Перми Яны Замалетдиновой. Фильм уже побывал на Московском международном кинофестивале и международном кинофестивале Duemila30 в Италии. Однако, по словам режиссера, особо значимо получить признание дома. «Литовский язык» – пронзительная история о том, как девушка заканчивает свои неудачные отношения после встречи с парнем с особенностями развития. Главные роли в фильме сыграли артисты Евгения Шишенина и Александр Кузьмин.

В игровом кино лучшим стал фильм Сафии Шакиртовой «Омут», где по сюжету девочка-подросток переживает потерю своего отца. Среди документальных лент победил фильм Анны Кричфалушей и Влада Кричфалушего «Светобоязнь» — наблюдение за жизнью буддистов и паломников в Качканаре. Среди лучших — анимационный фильм о мечте и самолетах Инны Пиликиной «Полетоведение» и танцевальный клип «Слабость не в моде» от Молодежного театра танца Shake Dance Group.

16+. Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края