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Фильм Любови Мульменко «Фрау» станет первой премьерой «Пермской синематеки» на новой площадке

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kinopoisk.ru

Торжественное открытие «Пермской синематеки» в новой локации — в «Кристалл-Центре» — состоится 2 декабря, а первые кинопоказы начнутся уже 30 ноября. Знаковым событием торжественного мероприятия станет предпремьерный показ фильма Любови Мульменко «Фрау» (12+). Сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В широкий прокат фильм «Фрау» выходит в марте 2024 года, но в честь открытия нового дома «Пермской синематеки» картина будет представлена гостям мероприятия на три месяца раньше. Съемки фильма проходили в Перми. В главных ролях музыкант группы OQJAV Вадик Королев и Лиза Янковская. Специально приглашенным гостем мероприятия станет режиссер картины Любовь Мульменко, для которой Пермь – родной город.

Напомним, «Пермская синематека» (киноцентр «Премьер») завершает свою работу в здании на Пионерской, 17 и переезжает в бывший кинотеатр «Кристалл». В распоряжении «Пермской синематеки» появятся два больших зала на третьем этаже и два камерных зала на 30 мест, а также один зал на первом этаже. 

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+

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