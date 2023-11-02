Съемки двух кинопроектов запланированы в Перми зимой

В Пермском крае в ожидании зимнего сезона начинаются съемки двух новых кинопроектов. Съемочные группы на данный момент ожидают установления снежного покрова для начала работ. Подробности о самих проектах пока держатся в секрете, и их названия не разглашаются. Об этом сообщили в краевом Министерстве культуры.

В этом году пять кинокомпаний, снимавших фильмы в Прикамье, получат бюджетную поддержку по системе рибейта. Общая сумма возврата составит более 19 миллионов рублей. Эти компании включают создателей фильмов «Патриот», «Культурная комедия», «Вы меня видели?», «Операция Карпаты», «Нечужие», а также продюсерский центр «Капризка». На начало 2023 года планировалось снять 10 фильмов и 5 сериалов в регионе.