Пять кинокомпаний получат рибейт из бюджета Пермского края

Минкульт Пермского края подвел итоги второго этапа на получение субсидии кинокомпаний, снимавших кино территории Пермского края. По итогам 2023 года рибейт выиграли пять кинопроизводителей. Общая сумма возврата в 2023 году – более 19 млн руб. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Кинокомпания «ЭГО продакшн» выиграла рибейт в размере 1,6 млн руб. за полнометражный художественный фильм режиссера Олега Штром «Патриот» (16+), который создан в жанре байопик. Съемки проходили осенью 2022 года в поселках Кусье-Александровский и Пашия.

Еще одна лента – «Культурная комедия» (12+), съемки которой проходили в мае-июне 2023 года. Действие происходит в Перми, поэтому зрителей ждут узнаваемые виды города: Набережная Камы, Пермский театр оперы и балета, Пермская художественная галерея. Размер предоставляемой кинокомпании «Голд стайл энтертайнмент» субсидии – ­­­­­­4, 9 млн руб.

Много природных красот Пермского края появится в фильме «Вы меня видели?» (16+) сценариста и режиссера Екатерины Волковой. Одним из мест съемок стало село Кын, которое по праву можно назвать центром притяжения кинорежиссеров благодаря своей ландшафтной уникальности и неповторимому колориту. Кинокомпания «Студия +1» также получит возврат из краевого бюджета в объеме 2,9 млн руб.

Проект «Операция Карпаты» (16+) снимали в крае в августе и сентябре. Режиссер – Олег Фомин. Местами съемок стали мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», аэродром «Фролово», Каменный город, завод в селе Пашия, поселки Шумихинский и Кусье-Александровский. Размер субсидии кинокомпании «Фора-АВП» — 9,1 млн руб.

Впервые субсидию получил пермский документальный проект по затратам, понесенным во время подготовительного периода. «Нечужие» (18+) расскажет о непростых судьбах женщин, пострадавших от домашнего насилия, когда приходится выбирать между жизнью и смертью, а также о работе первого в России центра «Нечужие», который помогает адаптироваться бывшим заключенным к современному обществу. Продюсером проекта выступает известный российский документалист Павел Печенкин. Работа над фильмом продолжается. Продюсерский центр «Капризка» получит выплату в размере 330,5 тыс. руб.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края