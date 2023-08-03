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Киноцентр «Премьер» станет основной площадкой «Флаэртианы» в Перми

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unsplash.com

Основные кинопоказы Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» пройдут, как и в прошлые годы, в киноцентре «Премьер». Об этом сообщили в министерстве культуры Пермского края. Решение по всем фестивальным площадкам Пермская синематека представит на следующей неделе.

В этом году Международный фестиваль документального кино состоится в Перми уже в 23-й раз. Зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую.

Информационный обзор редакции. 0+

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