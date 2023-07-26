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В Пермском крае перенесли съемки нескольких кинопроектов

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unsplash.com

Некоторые кинопроекты, запланированные на этот год в Прикамье, перенесены на следующий год. Точные причины не названы, они могут быть обусловлены сроками получения господдержки и согласованием съемочного периода с графиками актеров. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на Пермскую кинокомиссию.

В этом году в Пермском крае планировали снять десять полнометражных фильмов и пять сериалов, что было бы рекордным числом для края. Большинство проектов, прошедших первый этап отбора на получение субсидии в Пермском крае, находятся в стадии подготовки к началу съемок, которые состоятся этой осенью.

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