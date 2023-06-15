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В июне в Перми пройдет фестиваль социальных кинозалов «Кинорека»

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Фото: пресс-служба фестиваля «Кинорека»

В Перми с 22 по 25 июня стартует третий фестиваль «Кинорека», в котором примут участие руководители социальных кинозалов Пермского края. Традиционно «Кинорека» пройдет на теплоходе и совершит путь по маршруту Пермь — Чайковский — Сарапул — Оса — Пермь. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В программе фестиваля: киноклуб, лекции от журналистов и кинокритиков, творческие мастерские, коммуникативные и речевые тренинги, двигательные практики.

Программа включает в себя кинопоказы с обсуждением. Так, будут показаны анимадок «Знаешь, мама, где я был?» про Резо Габриадзе, сценариста фильмов «Кин-дза-дза!» и «Мимино». На теплоходе состоится показ самого известного документального фильма «Человек с киноаппаратом», а также просмотр и обсуждение документальных лент «Люди дела» и «Выход» (номинант на «Оскар» 2022 года).

Для обучения руководителей социальных кинозалов приглашены эксперты киноиндустрии и медиаобразования. Историк и теоретик кино Николай Изволов прочитает лекцию о классике документального кино Дзиге Вертове. На «Кинореке» пройдет творческая встреча с российским режиссером Иваном Твердовским. Кандидат исторических наук, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа Нина Кочеляева прочитает лекцию об истории рождения визуальной антропологии.

Для участия в круглых столах будут приглашены медиапедагоги из Перми, Москвы, Сарапула. Планируется обсудить вопросы киноклубной деятельности, взаимодействия с цифровым пространством и дополнительные возможности для привлечения аудитории в социальные кинозалы. 

Главным событием фестиваля станет круглый стол, где будут подведены итоги первого этапа развития проекта «Социальный кинозал» и совместно будет выстроена стратегия развития региональной сети на ближайшие три года.

Информационный обзор редакции. 12+

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