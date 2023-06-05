В Перми объявили победителей фестиваля «Медвежонок»

Вчера, 5 июня, в Перми торжественно объявили победителей Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Он получили награды от профессионального и детского жюри, а также призы зрительских симпатий.

Профессиональное жюри присудило фильму «Финник» победу в номинациях «Лучший художник анимационного фильма» (Сергей Чернов) и «Лучший сценарий анимационного фильма» (Татьяна Белова). Еще один победитель сразу в двух номинациях фильм «Девочка Нина и похитители пианино» (Юлия Крутова, Никита Уранов при участии Наталии Дементьевой, Александра Якина) — «Лучший сценарий полнометражного фильма» и Лучшая операторская работа» (Юрий Клименко). Лучшим режиссером анимационного фильма стал Виктор Глухушин («Бука – моё любимое чудище»), а полнометражного фильма – Александр Котт («Чук и Гек. Большое приключение»).

За вклад в развитие киноиндустрии в Пермском крае профессиональное жюри наградило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Детское жюри назвало «Ягу и книгу заклинаний» лучшим анимационным фильмом. Лучшим полнометражным фильмом для детей стала картина «Мой папа – вождь». Лучший герой анимационного фильма по выбору детского жюри – Котофей («Яга и книга заклинаний»), а в полнометражных фильмах – это Елисей из картины «Артек. Большое путешествие» и Коля из «Легенд Орленка».

Свой выбор сделали и зрители. Лучшим полнометражном фильмом они назвали «Артек. Большое путешествие», лучший анимационным фильмом – «Ягу и книгу заклинаний», лучшим сериалом – «Манюню», а лучшим в программе «12+» – фильм «Голова-жестянка».

Все победители получили в награду статуэтки медвежат, напечатанные на 3D-принтере в одной из пермских мастерских.

Напомним, Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» проходил в Перми с 1 по 4 июня. В основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

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