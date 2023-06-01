Опубликованы все фильмы киноальманаха «Молотов коктейль», созданного к 300-летию Перми

Все фильмы киноальманаха «Молотов коктейль», созданного к 300-летию Перми, доступны для широкого зрителя. Серии опубликованы на YouTube-канале и в официальном сообществе ВКонтакте Министерства культуры Пермского края.

Проект состоит из пяти коротких новелл об исторических событиях, произошедших в разное время на пермской земле. Суммарно их уже посмотрели почти 200 тыс. зрителей. Авторы проекта – сценарист Елена Филимоновых, режиссер Алексей Романов, креативный продюсер и ведущий Александр Смирнов.

Первая часть фильма называется «Притяжение Земли». Это короткометражная лента о том, как космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев в 1965 году совершили вынужденную посадку в тайге тогдашней Пермской области, и о том, как вся Пермь их спасала.

Второй фильм «Незабудка для поэта» переносит зрителя в 1934 год, когда Пермь была частью ГУЛАГа, и повествует о чердынской ссылке поэта Осипа Мандельштама, который позднее, покинув Урал, посвятил Каме, пермским лесам и Чердыни несколько проникновенных стихотворений.

Третья часть киноальманаха «Пермский период» рассказывает о величайшем геологическом открытии, которое в 1841 году сделал шотландский исследователь Родерик Импи Мурчисон с подачи молодого пермяка Николая Кокшарова: практически в центре Перми, по крутым склонам Егошихинского оврага ученый обнаружил ранее неизученный геохронологический слой земли. По месту нахождения и был назван геологический период – пермский.

Четвертый фильм «Самолет – слово пермское» посвящен одному из самых известных пермяков в российской истории и культуре – Василию Каменскому, которого Маяковский называл гением, а Варлам Шаламов сравнивал с Леонардо да Винчи. Новелла расскажет, как «небесный Василий», сочиняя собственную жизнь, влюбил футуристов в авиацию, и как аэроплан превратился в самолет.

Пятая, заключительная, серия «Петрушка» – документальная остросюжетная драма с элементами кукольного театра. Она рассказывает, как мотовилихинский большевик Гавриил Мясников по кличке Петрушка, организовал в Перми убийство великого князя Михаила Романова, после чего последовало уничтожение всей царской семьи в Екатеринбурге и Алапаевске.

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