На фестивале «Медвежонок» пермякам покажут эксклюзивные кино- и ТВ-премьеры

В специальной программе «Почти готово» Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» 4 июня покажут новые полнометражные кинопроекты, сериалы и анимационные картины. Увидеть эксклюзивные премьеры пермяки могут по предварительной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Большой блок проектов для детской и подростковой аудитории впервые представит Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Он будет включать сериал «Любопытная Варвара», игровой сериал о среднем специальном образовании для старшеклассников «Политех», приключенческий сериал «Нахимовцы», который представит продюсер Сергей Жигунов, а также анимационный сериал «Технолайк», игровой сериал для подростковой аудитории «Не детское кино», иммерсивный молодежный сериал «Твой ход 2.0» и анимационный сериал «Супергерои.ру».

Продюсерский центр «Капризка» отправит детей и взрослых в свой «Большой поход» с помощью детского мультипликационного фильма.

Официальный онлайн-кинотеатр фестиваля Okko презентует молодежный сериал «Загадай любовь».

Из семейных новинок, ожидающихся к релизу в нынешнем году, в «Почти готово» будут представлены история про крошечного медвежонка «Я-Медведь» режиссера Кирилла Кемница и ремейк всеми известной сказки «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского с Никитой Кологривым в главной роли в обеих картинах.

Впервые участники «Медвежонка» увидят рабочие материалы экранизации мультфильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, а также эпизоды музыкального фильма режиссера и композитора Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена производства «Камер-Тон-Фильм-Русь» и «Дуримар Пикчерз». Еще одним эксклюзивом станет авторская сказка-притча Антона Адасинского «Билет на Божественную комедию» продюсера Анастасии Разлоговой.

Кроме того, в рамках специальной программы «Почти готово» состоится встреча пермских кинодеятелей с известными продюсерами, мастер-класс по продвижению детского и семейного кино от генерального директора и креативного продюсера Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» Екатерины Бордачовой, а также презентация проектов от кинофестиваля «Кадетский взгляд», где будут показаны короткометражные фильмы, снятые воспитанниками военных училищ.

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