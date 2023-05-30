В состав детского жюри фестиваля «Медвежонок» вошли десять пермских детей

В состав детского жюри Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» вошли десять пермских детей от 9 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В жюри вошли дети, которые проявили себя в самых разных сферах жизни: отличники учебы, спорта, творчества, общественники, рассказывает Евгения Черемных, куратор детского жюри.

Конкурсную программу будут оценивать: кандидат мастера спорта по спортивному ориентированию Вероника Плешкова (16 лет), победитель и призер соревнований по пожарно-прикладному спорту Владимир Гринёв (14 лет), фронтмен детской сборной команды КВН Пермского края «Дабл Трабл» Гавриил Имеров (17 лет), победитель российских и международных танцевальных, балетных конкурсов Полина Гордеева (13 лет), член сборной команды Пермского края по синхронному плаванию Алена Иващенко (11 лет), чемпион суперфинала юниор лиги чемпионата КВН Прикамья 2020 г. Евгения Шадрина (10 лет), подопечная благотворительного фонда «Берегиня», в 6 лет написавшая книгу «Машины сказки» Мария Дерюшева (9 лет), член РДДМ «Движение первых» и наставник «Орлят России» Петр Нохрин (12 лет), чемпион России по шахматам среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата Егор Соромотин (11 лет), а также пермский школьник, сыгравший героя Алика в фильмах «Иван Семенов: школьный переполох» и «Иван Семенов: большой поход» Костя Костин (12 лет).

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