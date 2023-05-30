Объявлена культурная программа фестиваля «Медвежонок»

С 1 по 4 июня в Перми пройдет первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Основная площадка фестиваля будет располагаться на эспланаде.

Как сообщили организаторы, городок «Медвежонка» будет стилизован под домашнюю гостиную с большим экраном, приставкой, пультом и диваном.

Пермяки бесплатно первыми смогут увидеть анимационный сериал «Ася и Вася» и киноальманах социального кино от режиссера Антона Богданова «Кино = Добро», классические и современные ленты «Союзмультфильма», мультфильмы от телеканала «МУЛЬТ», фильм «Пальма», «Нормальный только я», «Иван Семенов: школьный переполох».

Также в фестивальном городке будут проводиться мастер-классы на тему кино, анимации, вокала, танцев, курсы актерского и ораторского мастерства.

В программе фестиваля — фан-встречи с актерами и кинодеятелями. Так, 1 июня с 17.00 состоится творческая встреча с режиссером и продюсером «Финник» и «Смешарики» Денисом Черновым и Татьяной Беловой. 2 июня в 13.00 пройдет встреча с режиссером Антоном Богдановым и героем фильма открытия «Иван Семенов: большой поход» и членом детского жюри Костей Костиным. В 14.00 – фан-встреча с детьми-актерами Даниилом Муравьевым-Изотовым и Кариной Каграманян, а с 15.00 – фан-встреча со звездами Игорем Ознобихиным и Тимофеем Зайцевым.

В другие дни ожидаются встречи с актерами-детьми Егором Николаенко и Евой Смирновой (3 июня в 12.00), актрисой Валентиной Мазуниной (3 июня в 14.00), Кариной Мнацаканян (3 июня в 16.00), Ольгой Виниченко (3 июня в 18.00), Витой Корниенко (4 июня в 15.00) и Федором Рощиным и Егором Губаревым (4 июня в 12.00).

Кроме того, в честь Дня защиты детей 1 июня посмотреть фильмы «Медвежонка» можно будет бесплатно и в кинотеатре Cinema5 в ТЦ «iMall Эcпланада».

Информационный обзор редакции