Объявлен состав жюри фестиваля «Медвежонок»

Стал известен состав взрослого и детского жюри Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». В него вошли именитые кинодеятели и заслуженные артисты России и пермские дети, достигшие успехов в учебе, спорте и творчестве. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Конкурсную программу полного метра оценят режиссер и актер Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актер театра и кино Иван Добронравов, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

В жюри конкурса анимации вошли российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, российский актер и музыкант Глеб Калюжный, а также актеры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова.

В состав детского жюри вошли выдающиеся пермяки: кандидат мастера спорта по спортивному ориентированию Вероника Плешкова (16 лет), победитель и призер соревнований по пожарно-прикладному спорту Владимир Гринёв (14 лет), фронтмен детской сборной команды КВН Пермского края «Дабл Трабл» Гавриил Имеров (17 лет), победитель российских и международных танцевальных, балетных конкурсов Полина Гордеева (13 лет), член сборной команды Пермского края по синхронному плаванию Алена Иващенко (11 лет), чемпион суперфинала юниор лиги чемпионата КВН Прикамья 2020 г. Евгения Шадрина (10 лет), подопечная благотворительного фонда «Берегиня», в 6 лет написавшая книгу «Машины сказки» Мария Дерюшева (9 лет), член РДДМ «Движение первых» и наставник «Орлят России» Петр Нохрин (12 лет), чемпион России по шахматам среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата Егор Соромотин (11 лет), а также пермский школьник, сыгравший героя Алика в фильмах «Иван Семенов: школьный переполох» и «Иван Семенов: большой поход» Костя Костин (12 лет).

Среди звездных гостей ожидается много известных режиссеров и продюсеров, таких как Александр Войтинский, Илья Учитель, Алексей Тельнов, Карен Оганесян, а также популярных актеров, которые будут представлять фильмы со своим участием в рамках кинопрограммы, либо выступят звездными гостями фестиваля: Сергей Жигунов, Игорь Ознобихин, Ксения Отинова, Ольга Виниченко, Сергей Гилев и многие другие.

Ну и конечно же звездные дети: Виталия Корниенко представит фильма «Кукольник», Ева Смирнова – «Чебурашку», Карина Каграмян и Каринэ Мнацаканян – первые серии третьего сезона «Манюни» и, наконец, Роман Погорелов – фильм открытия «Иван Семенов: школьный переполох».

Информационный обзор редакции