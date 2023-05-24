Фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок» объявил полную кинопрограмму

Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми с 1 по 4 июня, объявил полную кинопрограмму. В программе фестиваля более 40 российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

На фестивале можно будет увидеть абсолютные новинки, например, картину «Девочка Нина и похитители пианино» продюсера Алексея Учителя, семейный фильм «Солнце на вкус», «Остров пропавших девчонок» и приключенческий фильм о животных «Король-львенок». В специальной программе для подростков новинкой, готовящейся к релизу, станет фильм «Голова-жестянка».

В специальной подборке «Сделано в Перми» вошли как советские картины «Илья Муромец» 1965 года и «Большой трамплин» 1974 года, так и современные хиты, снятые на территории Пермского края — «Последний богатырь. Корень зла» или полностью «локальные» проекты, известные на федеральном уровне — «Нормальный только я» и «Иван Семенов: школьный переполох» режиссера Антона Богданова.

Также в конкурсную программу полнометражного кино вошли уже известные многим картины: «Артек. Большое путешествие», «Моя ужасная сестра», «Чук и Гек. Большое приключение», «Легенды Орленка», «Мой папа – вождь» и другие.

Конкурс анимации будет состоять из полнометражных хитов отечественной мультипликации «Финник», «Бука. Мое любимое чудище», «Забытое чудо», а также совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory «Чинк: хвостатый детектив», и набирающих популярность новинок, которые только вышли в прокат: «Коты Эрмитажа» и «Яга и книга заклинаний».

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