Первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» откроется 1 июня в Перми

С 1 по 4 июня в Перми пройдет фестиваль первый Всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок». По словам организаторов, в конкурсную программу фестиваля вошли как уже известные многим полнометражные картины: «Артек. Большое путешествие», «Моя ужасная сестра», «Чук и Гек. Большое приключение», «Легенды Орленка», «Мой папа – вождь», так и абсолютная новинка от продюсера Алексея Учителя, картина — «Девочка Нина и похитители пианино». Откроет фестиваль фильм «Иван Семенов: большой поход» — это будет российская премьера.

Конкурс анимации будет состоять из уже полюбившихся всем хитов: «Финник», «Бука. Мое любимое чудище», «Забытое чудо», а также совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory «Чинк: хвостатый детектив» и набирающих популярность новинок, которые только вышли в прокат: «Коты Эрмитажа» и «Яга и книга заклинаний».

Фестиваль «Медвежонок» станет одним из флагманских событий празднования 300-летнего юбилея Перми.

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