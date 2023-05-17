Актер Алексей Чадов станет советником губернатора Пермского края

Российский актер Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Спешу сообщить, что принял предложение вступить в должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе! Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу!

По данным издания «Новый компаньон», Алексей Чадов станет советником губернатора Пермского края в фильме «Культурная комедия». Продюсер картины — Гавриил Гордеев, режиссером картины выступает Владимир Котт.

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