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В Перми пройдет фестиваль нового итальянского кино

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Пермская синематика

С 18 по 31 мая в киноцентре «Премьер» пройдет «Фестиваль нового итальянского кино». Об этом сообщает пресс-служба «Пермской синематики».

Откроет фестиваль картина Марио Мартоне «Король смеха» (16+) — костюмный байопик о жизни легендарного комика Эдуардо Скарпетты. Главную роль исполнил Тони Сервилло — звезда фильма Паоло Соррентино «Великая красота».

Также в программу фестиваля войдут две романтические комедии: «Моя вторая половинка» (18+), в которой молодые звезды итальянского кино Андреа Арканджели и Алессандра Мастронарди проживают «день сурка» по-итальянски, и «Любовь без памяти» (18+) режиссера Франческа Марино о настоящей любви.

Альманах «Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом» (16+) покажут 25 мая. Это сборник из шести коротких фильмов, которые переосмысляют тему родного дома и поисков себя в меняющемся мире. В состав альманаха вошли самые премированные короткометражки последних лет.

Информационный обзор редакции. 16+

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