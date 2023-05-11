Стала известна программа премьерных показов проекта «Пермь как фильм»

Объявлена программа фильмов проекта «Пермь как фильм», которые пермские кинематографисты в течение трех лет снимали к юбилею Перми. Как-сообщает пресс-служба проекта, всего Пермской синематекой и киностудией «Новый курс» при поддержке министерства культуры Пермского края снято 10 документальных и один игровой фильм.

Премьерные показы начнутся 27 мая и продлятся до осени. Основными площадками для премьер стали частная филармония «Триумф», киноцентр «Премьер», летний кинотеатр Tele2 на набережной Камы, Пермский дом народного творчества «Губерния», пространство «Дом» и другие.

С полной программой можно познакомиться на сайте perm300films.ru.

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