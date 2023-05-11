18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Стала известна программа премьерных показов проекта «Пермь как фильм»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Пресс-служба проекта «Пермь как фильм»

Кадр из фильма «Воспоминания о городе М»

Объявлена программа фильмов проекта «Пермь как фильм», которые пермские кинематографисты в течение трех лет снимали к юбилею Перми. Как-сообщает пресс-служба проекта, всего Пермской синематекой и киностудией «Новый курс» при поддержке министерства культуры Пермского края снято 10 документальных и один игровой фильм.

Премьерные показы начнутся 27 мая и продлятся до осени. Основными площадками для премьер стали частная филармония «Триумф», киноцентр «Премьер», летний кинотеатр Tele2 на набережной Камы, Пермский дом народного творчества «Губерния», пространство «Дом» и другие.

С полной программой можно познакомиться на сайте perm300films.ru.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: