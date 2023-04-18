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Пермская синематека может переехать в кинотеатр «Кристалл»

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2gis.ru

Пермская синематика может переехать из киноцентра «Премьер» на Пионерской улице в здание кинотеатра «Кристалл». Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», предполагается, что часть здания будет находиться в ведении министерства культуры Пермского края, которому подведомственна в том числе и Пермская синематека, а часть отдадут для нужд краевого агентства по делам молодежи.

Напомним, в конце февраля в центре Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема».

Информационный обзор редакции

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