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Фильм пермских студентов-документалистов «Ящерка» стал лучшим на конкурсе Центрального дома кинематографистов

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

Кадр из фильма «Ящерка»

Фильм «Ящерка» пермских документалистов, студентов мастерской режиссера Павла Печенкина в Пермском государственном институте культуры стал лучшим в нескольких номинациях на конкурсе Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Режиссер «Ящерки» Екатерина Драчева получила диплом за лучший документальный фильм. Дипломы за лучшую операторскую работу в номинации «Документальное кино» вручили операторам Никите Ажееву и Данилу Болотову.

Документальный фильм «Ящерка» рассказывает о шестилетней девочке Лизе, которая наслаждается беззаботностью детства и теплым летом в небольшом селе Кын. Через год она пойдет в школу, но эта мысль ее совсем не радует.

Художественный руководитель «Пермской синематеки», режиссер Павел Печенкин сообщил, что производством фильма занимается Пермский Союз кинематографистов. Съемки проекта проходили в селе Кын Пермского края. Премьера фильма в Перми намечена на сентябрь этого года.

Информационный обзор редакции. 6+

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